अक्षय कुमार इन फिल्मों से मचाएंगे धमाल

अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर लाएंगे फिल्मों का सैलाब, अगले साल तक की तैयारी पक्की

लेखन ज्योति सिंह 12:02 pm Aug 25, 202612:02 pm

क्या है खबर?

इस साल अक्षय कुमार की 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें 'भूत बंगला' और 'वेलकम टू ज जंगल' शामिल है। हालांकि, उनकी फिल्मों का यह सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने अगले साल तक के लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दिलचस्प बात यह है कि 24 अगस्त को अक्षय ने अपनी एक और फिल्म की शूटिंग शुरू करने का ऐलान किया है। ज्यादा इंतजार न करते हुए चलिए उनकी आगामी फिल्मों पर एक नजर डालें।