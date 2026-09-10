'हैवान' की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

'हैवान' की एडवांस बुकिंग में सुस्त शुरुआत, रिलीज से पहले कितना हुआ कारोबार?

लेखन ज्योति सिंह 04:53 pm Sep 10, 202604:53 pm

क्या है खबर?

अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' की रिलीज का इंतजार खत्म होने वाला है। प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित यह एक क्राइम सस्पेंस-थ्रिलर है, जिसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो चकी है और इसमें अब तक फिल्म ने सिर्फ 18,000 से ज्यादा टिकटें बेची हैं। फिल्म का निर्माण KVN प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है। इसमें बोमन ईरानी, सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम किरदारों में शामिल हैं। आइए इसकी एडवांस बुकिंग पर एक नजर डालते हैं।