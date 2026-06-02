'है जवानी तो इश्क होना है' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, वरुण-मृणाल का जादू देखने के लिए अभी करें अपनी सीट पक्की
क्या आप कुछ क्लासिक बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हैं? वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े अभिनीत फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है।
सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी टिकटें अभी से बुक कर सकते हैं। डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म हंसी-मजाक और दिल को छू लेने वाले पलों का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो दोस्तों के साथ एक अच्छी मूवी नाइट के लिए एकदम सही है।
'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगे ये सितारे
मुख्य तिकड़ी के साथ-साथ जिमी शेहरगिल, चंकी पांडे और मौनी रॉय भी फिल्म में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाएंगे।
फिल्म का संगीत पुरानी यादों को ताजा करने वाला है। इसमें 'व्याह करवाडो जी', 'वाओ' जैसे कई आकर्षक गाने हैं।
इसके साथ ही इसमें `बीवी नंबर 1` के 'चुनरी चुनरी' का भी एक नया रूप देखने को मिलेगा।
अगर आपको ढेर सारे गानों वाली और पुरानी यादें जगाने वाली बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी पसंद है, तो यह फिल्म आपके लिए ही बनी है।