'है जवानी तो इश्क होना है' की एडवांस बुकिंग हुई शुरू, वरुण-मृणाल का जादू देखने के लिए अभी करें अपनी सीट पक्की मनोरंजन Jun 02, 2026

क्या आप कुछ क्लासिक बॉलीवुड एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हैं? वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े अभिनीत फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' 5 जून, 2026 को सिनेमाघरों में आ रही है।

सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी टिकटें अभी से बुक कर सकते हैं। डेविड धवन के निर्देशन में बनी यह फिल्म हंसी-मजाक और दिल को छू लेने वाले पलों का एक बेहतरीन मिश्रण है, जो दोस्तों के साथ एक अच्छी मूवी नाइट के लिए एकदम सही है।