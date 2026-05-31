'है जवानी तो इश्क होना है': वरुण धवन की फीस 30 करोड़, बाकियों को कितने मिले?

#1 वरुण धवन 'है जवानी तो इश्क होना है' में वरुण धवन एक बार फिर अपने होम-प्रोडक्शन (पिता डेविड धवन के निर्देशन) में लौट रहे हैं। फिल्म में उनका किरदार एक चुलबुले प्रेमी का है, जो 90 के दशक के गोविंदा और सलमान खान की याद दिलाएगा। वरुण का किरदार एक ऐसे लड़के का है, जो 2 खूबसूरत लड़कियों के बीच प्यार के ताने-बाने में फंस जाता है। अपनी इस भूमिका के लिए उन्हें निर्माताओं ने 30 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

#2 पूजा हेगड़े 'है जवानी तो इश्क होना है' में पूजा हेगड़े फिल्म की मुख्य अभिनेत्रियों में से एक हैं। डेविड धवन की इस कॉमेडी फिल्म में पूजा का किरदार एक बेहद ग्लैमरस, आधुनिक और चुलबुली लड़की का है। बड़े पर्दे पर ये पहली बार होगा, जब दर्शकों को वरुण और पूजा हेगड़े की ताजा और जोरदार केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, जिसे लेकर फैंस बेहद उत्साहित हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के लिए पूजा की फीस 4 करोड़ रुपये है।

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#3 मृणाल ठाकुर 'है जवानी तो इश्क होना है' में मृणाल ठाकुर दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आने वाली हैं। जहां पूजा का किरदार बेहद ग्लैमरस है, वहीं मृणाल का किरदार सादगी, गहराई और प्यारे जज्बातों से भरपूर होने वाला है। फिल्म में मृणाल और वरुण की जोड़ी भी पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएगी। ये जोड़ी इस रोमांटिक-कॉमेडी का सबसे बड़ा आकर्षण होने वाली है। फिल्म के लिए मृणाल को 5 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

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