राकेश बेदी का बड़ा खुलासा- बॉलीवुड में सिर्फ हीरो की जेब भरती थी, हमें करना पड़ता था बिना पैसे काम

राकेश बेदी का बड़ा खुलासा- बॉलीवुड में सिर्फ हीरो की जेब भरती थी, हमें करना पड़ता था बिना पैसे काम
'धुरंधर' से घर-घर में पहचाने जाने वाले एक्टर राकेश बेदी ने हाल ही में बॉलीवुड को लेकर एक बड़ी बात कही है। उन्होंने बताया कि कैसे इंडस्ट्री में बड़े सितारों को अक्सर एक ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है। अपने शुरुआती दिनों का एक किस्सा सुनाते हुए बेदी ने बताया कि एक फिल्म के सेट पर उन्हें काम के पैसे नहीं मिले थे। उस समय सिर्फ फिल्म के हीरो को ही पैसे दिए जाते थे, बाकी कलाकारों को नहीं। इस घटना से साफ दिखता है कि बॉलीवुड में टॉप सितारों के साथ कितना खास बर्ताव होता है।
"इंडस्ट्री में पद कोई भी हो, सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए"
राकेश बेदी ने साफ शब्दों में कहा कि इंडस्ट्री में ये ऊंच-नीच किसी के अनादर का बहाना नहीं बननी चाहिए। उनका मानना है कि सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे मदद तभी मांगेंगे जब सच में जरूरत पड़ेगी। आज के दौर की शोहरत पर बात करते हुए बेदी ने कहा कि पहले किसी सितारे की बात सिर्फ मैगजीन में छपती थी, लेकिन अब वो कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। उनके मुताबिक, 'धुरंधर' को दर्शकों ने खूब सराहा था और इसी शो ने इंडस्ट्री में उनकी पहचान और मजबूत की।