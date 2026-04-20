राकेश बेदी का बड़ा खुलासा- बॉलीवुड में सिर्फ हीरो की जेब भरती थी, हमें करना पड़ता था बिना पैसे काम

"इंडस्ट्री में पद कोई भी हो, सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए"

राकेश बेदी ने साफ शब्दों में कहा कि इंडस्ट्री में ये ऊंच-नीच किसी के अनादर का बहाना नहीं बननी चाहिए। उनका मानना है कि सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि वे मदद तभी मांगेंगे जब सच में जरूरत पड़ेगी। आज के दौर की शोहरत पर बात करते हुए बेदी ने कहा कि पहले किसी सितारे की बात सिर्फ मैगजीन में छपती थी, लेकिन अब वो कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। उनके मुताबिक, 'धुरंधर' को दर्शकों ने खूब सराहा था और इसी शो ने इंडस्ट्री में उनकी पहचान और मजबूत की।