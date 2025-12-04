गुलशन देवैया के हाथ लगी नई फिल्म

'कांतारा चैप्टर 1' वाले गुलशन देवैया के हाथ लगी नई फिल्म, तेलुगु सिनेमा में मचाएंगे तहलका

क्या है खबर?

सुपरस्टार ऋषभ शेट्‌टी की ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' रिलीज के 2 महीने पूरे कर चुकी है। फिल्म के हर किरदार ने दर्शकों का बेशुमार प्यार लूटा, जिसमें गुलशन देवैया भी शामिल है। खबर है कि अभिनेता कन्नड़ सिनेमा के बाद, तेलुगु सिनेमा में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनके हाथ एक नई फिल्म लगी है जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस खबर ने गुलशन के प्रशंसकों को खुश कर दिया है।