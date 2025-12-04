LOADING...
'कांतारा चैप्टर 1' वाले गुलशन देवैया के हाथ लगी नई फिल्म, तेलुगु सिनेमा में मचाएंगे तहलका
लेखन ज्योति सिंह
Dec 04, 2025
05:34 pm
सुपरस्टार ऋषभ शेट्‌टी की ब्लॉकबस्टर कन्नड़ फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' रिलीज के 2 महीने पूरे कर चुकी है। फिल्म के हर किरदार ने दर्शकों का बेशुमार प्यार लूटा, जिसमें गुलशन देवैया भी शामिल है। खबर है कि अभिनेता कन्नड़ सिनेमा के बाद, तेलुगु सिनेमा में तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। उनके हाथ एक नई फिल्म लगी है जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस खबर ने गुलशन के प्रशंसकों को खुश कर दिया है।

गुलशन ने तेलुगु सिनेमा में डेब्यू की पुष्टि की

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक, गुलशन को अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु अभिनीत और उनके प्रोडक्शन बैनर, त्रालाला मूविंग पिक्चर्स द्वारा समर्थित फिल्म 'मां इंति बंगाराम' में लिया गया है। निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म के शुभ मुहूर्त के साथ आगे की तैयारियां शुरू की हैं। गुलशन ने सोशल मीडिया पर फिल्म 'मां इंति बंगाराम' का हिस्सा बनने और तेलुगु सिनेमा में अपने डेब्यू की पुष्टि की थी। हालांकि, निर्माताओं ने उनके किरदार को लेकर जानकारी गुप्त रखी है।

अभिनेता गुलशन के बारे में

28 मई 1978 को बेंगलुरु में जन्मे गुलशन सिनेमा के जाने-माने अभिनेता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फैशन इंडस्ट्री और थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर की थी। मुंबई आने के बाद उन्होंने 2010 में अनुराग कश्यप की 'दैट गर्ल इन येलो बूट्स' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। उन्हें अब तक 'हंटर', 'गोलियों की रासलीला राम-लीला', 'ए डेथ इन द गंज', 'शैतान' और 'हेट स्टोरी' जैसी फिल्मों और 'दहाड़', 'गन्स एंड गुलाब' जैसी वेब सीरीज में देखा गया है।

