'गुल्लक' सीजन 5 में बड़ा ट्विस्ट, अन्नू मिश्रा का नया रूप; क्या बदल जाएगी मिश्रा परिवार की दुनिया?

अन्नू मिश्रा के रूप में हुई इसकी एंट्री

ट्रेलर में हमें फिर से मिश्रा निवास दिखाया गया है, जहां पुराने स्टील के डिब्बे तो हैं ही, लेकिन अब नए रंग-रोगन और वाई-फाई भी दिख रहा है।

यह दिखाता है कि परिवार भी वक्त के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव भी है, वो है अनंत वी. जोशी का, जो अन्नू मिश्रा का किरदार निभा रहे हैं। इससे लगता है कि कहानी में नया मोड़ आने वाला है और हो सकता है कि अन्नू अब घर से दूर जा रहे हो।

इस सीजन में आपको और भी हंसी-मजाक मिलेगा, साथ ही कई ऐसे पल होंगे जिनसे आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे।

यह भी देखने को मिलेगा कि परिवार कैसे साथ मिलकर आगे बढ़ता है और कभी-कभी अलग भी हो जाता है।