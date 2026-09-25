कोमल रानी संग अफेयर के दावों से गुस्साए गोविंदा बोले- परिवार से दूर करने की साजिश

गोविंदा ने कोमल संग अपने अफेयर की खबरों और उनके साथ लालबागचा राजा के दर्शन करने की वजह बताई।

उन्होंने कहा, "ये किसी के लिए कोई मुद्दा नहीं। भले ही कोई अफेयर ही क्यों न हो। मैं काम कर रहा हूं और एक पेशेवर रिश्ता बनाए हुए हूं। मैं अपनी फिल्म 'रूपा' के लिए प्रार्थना करने लालबागचा गया था। इससे पहले भी मैं करिश्मा कपूर के साथ मंदिरों में गया था, और वह मेरे लिए बड़ी शुभ साबित हुई थी।"