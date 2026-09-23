कोमल रानी संग लालबागचा राजा के दरबार पहुंचे गोविंदा

लालबागचा राजा के दरबार कोमल रानी संग पहुंचे गोविंदा, अकेले दर्शन कर लौटीं पत्नी सुनीता आहूजा

लेखन नेहा शर्मा 09:44 am Sep 23, 202609:44 am

क्या है खबर?

अभिनेता गोविंदा हाल ही में मुंबई के प्रसिद्ध 'लालबागचा राजा' के दरबार में बप्पा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। हालांकि, इस दर्शन के दौरान अभिनेता के साथ उनकी पत्नी सुनीता आहूजा नहीं, बल्कि अभिनेत्री कोमल रानी स्वर्णकार नजर आईं। इससे पहले सुनीता ने भी लालबागचा राजा के अकेले ही दर्शन किए थे। अलग-अलग दर्शन करने और कोमल संग गोविंदा की उपस्थिति ने फैंस के बीच एक बार फिर उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है।