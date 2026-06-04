पहलाज निहलानी के निधन से भावुक गोविंदा

पहलाज निहलानी के निधन से दुखी हुए गोविंदा, बोले- उन्होंने मुझ जैसों को गरीबी से उबारा

लेखन नेहा शर्मा 08:12 pm Jun 04, 202608:12 pm

क्या है खबर?

गोविंदा हाल ही में दिवंगत फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी को याद कर बेहद भावुक हो गए। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पहलाज निहलानी को भावुक श्रद्धांजलि दी। गोविंदा ने दिल छू लेने वाली बात कहते हुए कहा कि पहलाज ने केवल फिल्में नहीं बनाईं, बल्कि उन जैसे कई कलाकारों का हाथ थामकर उन्हें गरीबी के दलदल से बाहर निकाला और आगे बढ़ने का मौका दिया। पहलाज ने ही फिल्म 'इल्जाम' से गोविंदा को बॉलीवुड में लॉन्च किया था।