सुनीता आहूजा के आरोपों पर क्या बोले गोविंदा?

सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- आपके साथ और दुआओं की जरूरत

लेखन नेहा शर्मा 11:18 am Sep 06, 202611:18 am

क्या है खबर?

युवा शक्ति दही हांडी कार्यक्रम के दौरान अभिनेता गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा संग चल रहे विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, उन्होंने सीधेतौर पर किसी आरोप का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि कई बातें किस्मत में लिखी होती हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही स्थिति साफ कर पाएंगे। इसी दौरान गोविंदा ने कहा कि 'रूपा' और 'दुनियादारी' उनकी आगामी फिल्में हैं। अपनी वापसी के लिए उन्होंने फैंस से समर्थन और आशीर्वाद मांगा।