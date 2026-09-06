सुनीता आहूजा के आरोपों पर गोविंदा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- आपके साथ और दुआओं की जरूरत
क्या है खबर?
युवा शक्ति दही हांडी कार्यक्रम के दौरान अभिनेता गोविंदा ने पत्नी सुनीता आहूजा संग चल रहे विवाद पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, उन्होंने सीधेतौर पर किसी आरोप का जिक्र नहीं किया, लेकिन ये जरूर कहा कि कई बातें किस्मत में लिखी होती हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द ही स्थिति साफ कर पाएंगे। इसी दौरान गोविंदा ने कहा कि 'रूपा' और 'दुनियादारी' उनकी आगामी फिल्में हैं। अपनी वापसी के लिए उन्होंने फैंस से समर्थन और आशीर्वाद मांगा।
जवाब
"कई बातें आसमान में लिख दी गई हैं"
गोविंदा ने अपने ऊपर चल रही चर्चाओं पर रहस्यमयी अंदाज में बात करते हुए कहा, कई बातें आसमान में लिख दी गई हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि सब ठीक हो जाए और मैं स्थिति को जल्द ही साफ कर सकूं।"
अपने पूरे करियर में साथ देने वाले प्रशंसकों से अपील करते हुए अभिनेता ने कहा कि इस मुश्किल समय में उन्हें अपने प्रशंसकों के सहयोग और साथ की बहुत जरूरत है।
दिल की बात
सुनीता आहूजा के आरोपों के बीच गोविंदा का छलका दर्द
गोविंदा ने इस मौके पर फिल्मों में अपनी धमाकेदार वापसी का भी जिक्र किया।
अभिनेता ने अपने आगामी प्रोजेक्ट्स के तौर पर 'रूपा' और 'दुनियादारी' फिल्मों का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने अपने मुश्किल वक्त में भी लगातार साथ खड़े रहने के लिए फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया।
अभिनेता ने कहा, "गोविंदा आगे निकल पाए, ऐसी प्रार्थना कीजिए।" उन्होंने अपने जीवन के इस नए दौर में सभी का आशीर्वाद और निरंतर साथ मांगा।
आरोप
गोविंदा के कथित रिश्तों और अफेयर पर सुनीता आहूजा के बयान
साल 2025 में सुनीता आहूजा ने एक मराठी अभिनेत्री संग गोविंदा के रिश्तों का जिक्र कर इन चर्चाओं को हवा दी थी।
जून 2026 में 'लॉक अप' में सुनीता ने अभिनेता पर अनगिनत अफेयर के आरोप लगाते हुए कहा कि बेवफाई तो पहले दिन से हो रही है।
हालांकि, 1 महीने बाद ही दूसरे इंटरव्यू में सुनीता ने कहा कि तमाम सार्वजनिक विवादों के बावजूद वो गोविंदा से अब भी प्यार करती हैं और उन पर पूरा भरोसा रखती हैं।