सुनीता आहूजा को 'लॉक अप' नहीं भेजना चाहते थे गोविंदा

सुनीता के 'लॉक अप' जाने पर फिक्रमंद थे गोविंदा, कहा- उसे फूल की तरह पाला है

लेखन नेहा शर्मा 04:21 pm Jun 28, 202604:21 pm

क्या है खबर?

गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर हमेशा काफी सुरक्षात्मक रहे हैं। हाल ही में सुनीता के रियलिटी शो 'लॉक अप' में जाने के फैसले ने गोविंदा को काफी परेशान कर दिया था। ये खुलासा खुद सुनीता ने किया है। उन्होंने बताया कि गोविंदा उनके इस फैसले से डरे हुए थे, क्योंकि उनका मानना है कि उन्होंने अपनी पत्नी को एक फूल की तरह पाला है और वो नहीं चाहते थे कि शो के अंदर कोई उनके साथ बदसलूकी करे।