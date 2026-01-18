गोविंदा ने सुनीता संग मनमुटाव पर ताेड़ी चुप्पी, बाेले- मेरे परिवार को मोहरा बनाया जा रहा
क्या है खबर?
बॉलीवुड के 'चीची' यानी गोविंदा एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि उनका निजी जीवन है। पिछले काफी समय से मीडिया और सोशल मीडिया पर गोविंदा व उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच अनबन और रिश्तों में दरार की खबरें सामने आ रही थीं। अब इन अफवाहों पर खुद गोविंदा ने चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार बताया है।
फैसला
गोविंदा ने अब क्यों तोड़ी चुप्पी?
ANI से गोविंदा ने कहा कि उन्होंने अब बोलना इसलिए चुना, क्योंकि चुप रहने की वजह से वो कमजोर नजर आ रहे थे और इससे उनकी छवि भी खराब हो रही थी। गोविंदा ने एक बड़ी साजिश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके अपने प्रियजनों का भी इस साजिश में इस्तेमाल किया जा रहा है और हैरानी की बात ये है कि उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा है कि वो मोहरा बन रहे हैं।
साजिश
'बड़ी साजिश' का आरोप
गोविंदा ने कहा, "पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि कभी-कभार जब हम नहीं बोलते तो या तो हम 'कमजोर' नजर आने लगते हैं या फिर ऐसा लगने लगता है जैसे समस्या हम ही हैं, इसलिए आज मैं जवाब दे रहा हूं। मुझे बताया गया है कि मेरे परिवार के लोग शायद अनजाने में इसमें शामिल हो सकते हैं और उन्हें एहसास ही नहीं होगा कि एक 'बड़ी साजिश' के तहत उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।"
शिकायत
"मैं काम का रोना नहीं रोता"
गोविंदा बोले, "पहले परिवार प्रभावित होता है, फिर उसका असर समाज तक पहुंचता है। मैं कई सालों से काम से कटा हुआ हूं। मेरी फिल्मों के लिए कोई बाजार नहीं बचा है और कृपया इसे मेरी शिकायत या रोना न समझें। मैंने खुद भी कई फिल्में ठुकराई हैं, इसलिए मैं इस बात का रोना नहीं रोता। सुनीता मेरे करियर को लेकर परेशान रहती हैं, लेकिन अनजाने में वो भी उसी साजिश का हिस्सा बन रही हैं, जिसका शिकार मैं हूं।"
दो टूक
कामयाबी के साथ साजिशें भी बढ़ जाती हैं- गोविंदा
गोविंदा बोले, "सुनीता कभी ये सोच भी नहीं सकतीं कि उन्हें अनजाने में एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा बना दिया गया है और उन्हें इस खेल में 'मोहरे' की तरह मैदान में उतार दिया गया है। जब कोई ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो कुछ लोग समाज में उसकी प्रतिष्ठा को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आपकी लोकप्रियता चरम पर होती है तो कई लोग आपको तबाह करने के लिए सामने आ जाते हैं।"
लोकप्रियता
स्टारडम की कीमत चुका रहे गोविंदा
गोविंदा का मानना है कि उनकी पत्नी को इस साजिश में मोहरा बनाकर सबसे आगे खड़ा कर दिया गया है। उन्होंने एक पुराने विवाद की याद दिलाई, जब एक खतरनाक व्यक्ति ने उन पर झूठे आरोप लगाए थे और बाद में उसका पर्दाफाश भी हो गया था। गोविंदा का दावा है कि उनकी लोकप्रियता ही उनकी दुश्मन बन गई है और लोग उन्हें खत्म करना चाहते हैं। बता दें कि गोविंदा-सुनीता के तलाक की खबरें भी आ चुकी हैं।