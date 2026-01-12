इस OTT पर देखें वेब सीरीज 'द पिट'

गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 जीतने वाली 'द पिट' का इस OTT पर उठाएं लुत्फ

लेखन ज्योति सिंह 10:53 am Jan 12, 202610:53 am

क्या है खबर?

गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 ने अपने विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी है। हॉलीवुड अभिनेता नोआ वाइल की चर्चित वेब सीरीज 'द पिट' को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया है। इस मेडिकल ड्रामा सीरीज का पहला सीजन 2025 में आया था। 2026 में यह दूसरे सीजन के साथ वापसी कर चुकी है। आइए जानें कि गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार जीतने वाली 'द पिट' की कहानी क्या है, और इसे OTT पर कहां देखा जा सकता है।