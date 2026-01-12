गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 जीतने वाली 'द पिट' का इस OTT पर उठाएं लुत्फ
क्या है खबर?
गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026 ने अपने विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी है। हॉलीवुड अभिनेता नोआ वाइल की चर्चित वेब सीरीज 'द पिट' को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के पुरस्कार से नवाजा गया है। इस मेडिकल ड्रामा सीरीज का पहला सीजन 2025 में आया था। 2026 में यह दूसरे सीजन के साथ वापसी कर चुकी है। आइए जानें कि गोल्डन ग्लोब का पुरस्कार जीतने वाली 'द पिट' की कहानी क्या है, और इसे OTT पर कहां देखा जा सकता है।
सीरीज
जियोहॉटस्टार पर मौजूद है सीरीज 'द पिट'
'द पिट' का पहला सीजन जियोहॉटस्टार पर मौजूद है जिसे 2025 में स्ट्रीम किया गया था। इसमें कुल 15 एपिसोड हैं जिनकी अवधि 55 मिनट से 1 घंटे के बीच है। IMDb पर 8.9 रेटिंग के साथ इसने दुनियाभर से प्यार हासिल किया है। यह अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में मौजूद है। दूसरे सीजन का पहला एपिसोड 9 जनवरी, 2026 को स्ट्रीम हुआ है। इसमें भी 15 एपिसोड होंगे जो 17 अप्रैल तक हर शुक्रवार को आएंगे।
कहानी
जानिए क्या है 'द पिट' सीरीज की कहानी
'द पिट' एक मेडिकल ड्रामा सीरीज है जिसमें स्वास्थ्य सेवा के उतार-चढ़ाव को बखूबी दिखाया गया है। इमरजेंसी कमरे में डॉक्टर, नर्स और मरीज के बीच जो-जो जटिलताएं सामने आती हैं, उन्हीं के आधार पर कहानी को बुना गया है। सीरीज में काफी खून-खराबा भी दिखाया गया है इसलिए कमजोर दिल वालों के लिए 'द पिट' से दूर रहना बेहतर होगा। इसका निर्देशन अमांडा मार्सलिस, डेमियन मार्, जॉन कैमरून और शॉन हाटोसी ने मिलकर किया है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
‘THE PITT’ wins Best Television Series - Drama at the #GoldenGlobes pic.twitter.com/CM3ZriUi22— Film Updates (@FilmUpdates) January 12, 2026