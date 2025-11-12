LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / महेश बाबू और राजामौली की फिल्म 'ग्लोबट्रॉटर' में मंदाकिनी बन छाईं प्रियंका चोपड़ा, पहली झलक आई
महेश बाबू और राजामौली की फिल्म 'ग्लोबट्रॉटर' में मंदाकिनी बन छाईं प्रियंका चोपड़ा, पहली झलक आई
'ग्लोबट्रॉटर' में मंदाकिनी बनीं प्रियंका चोपड़ा (तस्वीर: एक्स/@priyankachopra)

महेश बाबू और राजामौली की फिल्म 'ग्लोबट्रॉटर' में मंदाकिनी बन छाईं प्रियंका चोपड़ा, पहली झलक आई

लेखन नेहा शर्मा
Nov 12, 2025
07:55 pm
क्या है खबर?

बॉलीवुड और साउथ के फैंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज है। प्रियंका चोपड़ा का एसएस राजामौली और महेश बाबू की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ग्लोबट्रॉटर' से पहला पोस्टर रिलीज हो गया है। उनकी पहली झलक आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इसी के साथ ये भी खुलासा हो गया है कि प्रियंका के किरदार का नाम फिल्म में मंदाकिनी होगा। 'देसी गर्ल' ने खुद अपने किरदार से प्रशंसकों को मिलवाया है।

पोस्टर

साड़ी में एक्शन करती दिखीं प्रियंका

एसएस राजामौली अपनी फिल्म ग्लोबट्रॉटर के फैंस को लगातार नए-नए सरप्राइज दे रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले पृथ्वीराज सुकुमारन का पहला धमाकेदार लुक साझा किया और फिल्म का पहला गाना 'संचारी' रिलीज किया। अब बिना कोई जानकारी दिए प्रियंका का पहला लुक भी दर्शकों के बीच पेश कर दिया गया है। प्रियंका फिल्म में मंदाकिनी की भूमिका निभा रही हैं। सामने आए पोस्टर में वो साड़ी पहनकर गोलियां चलाती दिख रही हैं और पूरी तरह एक्शन मोड में हैं।

ट्विटर पोस्ट

प्रियंका चोपड़ा का पोस्ट

उत्सुकता

प्रियंका के पोस्टर ने बढ़ाई दर्शकों की बेताबी

राजामौली ने प्रियंका का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'वो महिला, जिसने भारतीय सिनेमा को दुनियाभर में एक नई पहचान दिलाई।' प्रियंका फिल्म में एक दमदार भूमिका में हैं, जो साड़ी पहनकर भी बड़े-बड़े खतरनाक एक्शन करती दिखेंगी। प्रियंका के इस अवतार ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि प्रियंका अपनी जबरदस्त वापसी से सबके छक्के छुड़ाने वाली हैं। उधर कुछ कह रहे हैं कि ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी।

भव्यता

भारतीय सिनेमा की सबसे भव्य फिल्मों में से एक होगी 'ग्लोबट्रॉटर'

माना जा रहा है कि ये फिल्म भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे भव्य फिल्मों में से एक होगी। ऑस्कर पुरस्कार अपने नाम कर चुकी 'RRR' के बाद दर्शकों को राजामौली की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। निर्माताओं ने हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में 15 नवंबर, 2025 को एक भव्य लॉन्चिंग इवेंट की घोषणा की है, जहां फिल्म के नाम और इससे जुड़ी कहानी से जुड़े कई राज खुल सकते हैं।

पिछली हिंदी फिल्म

आखिरी बार इस हिंदी फिल्म में नजर आई थीं प्रियंका

'ग्लोबट्रॉटर' का बजट लगभग 1,000 करोड़ रुपये बताया जा रहा है। प्रियंका का नाम 'कृष 4' और फरहान अख्तर की 'डॉन 3' से भी जुड़ रहा है। साल 2019 में फिल्म 'स्काई इज पिंक' में प्रियंका ने मुख्य भूमिका निभाई थी। शोनाली बोस के निर्देशन में बनी इस फिल्म से प्रियंका बतौर सह-निर्माता भी जुड़ी थीं। इसमें प्रियंका के साथ फरहान अख्तर और जायरा वसीम भी थीं। अब प्रियंका 6 साल बाद फिर भारत में धमाल मचाने को तैयार हैं।