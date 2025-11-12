'3 इडियट्स' वाले 'मिलीमीटर' को पहचानना मुश्किल

'3 इडियट्स' वाले 'मिलीमीटर' को पहचानना मुश्किल, तुर्की की पत्नी के साथ सामने आया वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 07:49 pm Nov 12, 202507:49 pm

क्या है खबर?

आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' भला किसने नहीं देखी होगी! 2009 में रिलीज इस फिल्म की कहानी ही नहीं, बल्कि किरदार भी लोगों को बहुत पसंद आए थे। यही वजह है कि फिल्म सुपर-डुपर हिट साबित हुई थी। फिल्म में एक किरदार 'मिलीमीटर' का था, जिसे अभिनेता राहुल कुमार ने निभाया था। सोशल मीडिया पर राहुल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें तुर्की की पत्नी के साथ देखा जा सकता है। वीडियो में उन्हें पहचानना मुश्किल है।