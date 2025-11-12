'3 इडियट्स' वाले 'मिलीमीटर' को पहचानना मुश्किल, तुर्की की पत्नी के साथ सामने आया वीडियो
क्या है खबर?
आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' भला किसने नहीं देखी होगी! 2009 में रिलीज इस फिल्म की कहानी ही नहीं, बल्कि किरदार भी लोगों को बहुत पसंद आए थे। यही वजह है कि फिल्म सुपर-डुपर हिट साबित हुई थी। फिल्म में एक किरदार 'मिलीमीटर' का था, जिसे अभिनेता राहुल कुमार ने निभाया था। सोशल मीडिया पर राहुल का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्हें तुर्की की पत्नी के साथ देखा जा सकता है। वीडियो में उन्हें पहचानना मुश्किल है।
राहुल
दिल्ली में तुर्की की पत्नी संग दिखे राहुल
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अभिनेता राहुल को अपनी तुर्की पत्नी के साथ दिल्ली में देखा गया। वहां मौजूद एक फोटोग्राफर ने दोनों की तस्वीर ली। नाम पूछे जाने पर अभिनेता बोले, "मैं राहुल हूं, वह मेरी पत्नी केजिबान दोगान हैं, और वह तुर्की से हैं।" फोटोग्राफर ने पूछा कि दोनों की मुलाकात कैसे हुई? इस पर अभिनेता की पत्नी ने बताया कि उन्होंने '3 इडियट्स' फिल्म देखी थी। इसके बाद ही वह राहुल से मिली थीं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
