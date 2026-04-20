रणवीर सिंह का समर्पण देख दंग रह गए गौरव गेरा, बताया क्यों हैं वो सुपरस्टार

रणवीर सिंह के बदलते अभिनय के कायल हुए गौरव गेरा

गेरा ने रणवीर के साथ अपने पुराने 'चुटकी' और दुकानदार वाले वीडियो पर भी बात की। ये वीडियो हाल ही में फिर से वायरल हुए हैं। गेरा इस बात से बेहद खुश थे कि रणवीर को आज भी वे मजेदार पल याद हैं। उन्होंने रणवीर के एक अभिनेता के तौर पर हुई प्रगति और उनकी एक्टिंग की भी तारीफ की। गेरा ने बताया कि 'धूरंधर' में रणवीर के किरदार में जिस तरह की परिपक्वता दिखी है, वो उनके आम जोशीले अंदाज से काफी अलग थी। इस तरह के किरदार में रणवीर को देखना वाकई खास अनुभव था।