रणवीर सिंह का समर्पण देख दंग रह गए गौरव गेरा, बताया क्यों हैं वो सुपरस्टार
गौरव गेरा ने हाल ही में रणवीर सिंह के साथ फिल्म 'धूरंधर' में काम करने का अपना अनुभव साझा किया। इस दौरान उन्होंने रणवीर को 'एक वजह से सुपरस्टार' बताया। गेरा ने बताया कि रणवीर अपनी लगन से सबको हैरान कर देते थे। भले ही उनकी अपनी शूटिंग न हो, फिर भी वह सेट पर हमेशा मौजूद रहते थे। फिल्म में दोनों कलाकारों ने अंडरकवर एजेंट्स का किरदार निभाया है, और पर्दे पर उनकी गहरी दोस्ती भी देखने को मिलती है।
रणवीर सिंह के बदलते अभिनय के कायल हुए गौरव गेरा
गेरा ने रणवीर के साथ अपने पुराने 'चुटकी' और दुकानदार वाले वीडियो पर भी बात की। ये वीडियो हाल ही में फिर से वायरल हुए हैं। गेरा इस बात से बेहद खुश थे कि रणवीर को आज भी वे मजेदार पल याद हैं। उन्होंने रणवीर के एक अभिनेता के तौर पर हुई प्रगति और उनकी एक्टिंग की भी तारीफ की। गेरा ने बताया कि 'धूरंधर' में रणवीर के किरदार में जिस तरह की परिपक्वता दिखी है, वो उनके आम जोशीले अंदाज से काफी अलग थी। इस तरह के किरदार में रणवीर को देखना वाकई खास अनुभव था।