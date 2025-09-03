दर्शकों को डराने के लिए तैयार हैं अहान शेट्टी (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ahan.shetty)

अहान शेट्टी ने अब ख्याति मदान से मिलाया हाथ, दर्शकों को डराने को तैयार अभिनेता

लेखन दीक्षा शर्मा 02:23 pm Sep 03, 202502:23 pm

क्या है खबर?

सुनील शेट्टी के बेटे और अभिनेता अहान शेट्टी पिछले काफी समय से फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान अनुराग सिंह ने संभाली है। इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले अब अहान की नई फिल्म का ऐलान हो गया है। वह दर्शकों को डराने के लिए तैयार है। आइए जानें क्या जानकारी मिली है।