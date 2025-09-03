अहान शेट्टी ने अब ख्याति मदान से मिलाया हाथ, दर्शकों को डराने को तैयार अभिनेता
क्या है खबर?
सुनील शेट्टी के बेटे और अभिनेता अहान शेट्टी पिछले काफी समय से फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी इस फिल्म के निर्देशन की कमान अनुराग सिंह ने संभाली है। इस फिल्म में सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और वरुण धवन भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले अब अहान की नई फिल्म का ऐलान हो गया है। वह दर्शकों को डराने के लिए तैयार है। आइए जानें क्या जानकारी मिली है।
खबर
2026 में शुरू होगी शूटिंग
अहान शेट्टी एक वास्तविक राष्ट्रीय त्रासदी से प्रेरित भारत की पहली हॉरर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, जिसका निर्माण ख्याति मदान की नॉट आउट एंटरटेनमेंट और प्रशांत गुंजालकर द्वारा किया गया है। इस फिल्म के निर्देशन की कमान 'घोल' के निर्देशक प्रतीक ग्राहम ने संभाली है। फिलहाल फिल्म के शीर्षक से पर्दा नहीं उठा है। कहा जा रहा है कि अहान की इस फिल्म की शूटिंग 2026 की शुरुआत में शुरू हो जाएगी।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
AHAN SHETTY TO HEADLINE HORROR FILM INSPIRED BY A NATIONAL TRAGEDY… #AhanShetty will star in a horror film inspired by a real-life national tragedy – yet to be titled… Written by #PatrickGraham, creator of #Blumhouse's #India horror slate [#Ghoul, #Betaal].— taran adarsh (@taran_adarsh) September 3, 2025
Produced by… pic.twitter.com/k1VembEYvH