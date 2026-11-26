यह सीरीज फरहत इश्तियाक के मशहूर उपन्यास पर आधारित है और इसमें फवाद खान तथा माहिरा खान जैसे जाने-माने कलाकार हैं।

भारत में इसकी रिलीज को लेकर कुछ भारतीय सिने एसोसिएशन विरोध कर रहे हैं। हालांकि, पहले भी कुछ पाकिस्तानी शोज पर बैन लगाए गए हैं, लेकिन हाल के दिनों में भारतीय दर्शक पाकिस्तानी ड्रामा को काफी पसंद कर रहे हैं।

ऐसे में यह सीरीज दोनों देशों के बीच की सांस्कृतिक दूरियों को पाटने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।