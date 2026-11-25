भारत में प्रतिबंध की मांग के बीच फवाद खान-माहिरा खान की पाकिस्तानी सीरीज का ट्रेलर जारी

लेखन ज्योति सिंह 10:19 am Nov 25, 202610:19 am

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स की पहली पाकिस्तानी सीरीज 'जो बचे हैं संग समेट लो' अपने ऐलान के बाद से विवादों में है। हाल ही में ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने इसकी भारत में रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। इस बीच, निर्माताओं ने फवाद खान और माहिरा खान अभिनीत इस सीरीज का ट्रेलर जारी कर दिया है। इसकी कहानी फरहत इश्तियाक के इसी नाम से आए उर्दू उपन्यास पर आधारित है।