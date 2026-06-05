शिल्पा शिंदे ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को बताया 'फर्जी', भड़के अशोक पंडित ने लगाई फटकार

शिल्पा शिंदे ने यौन उत्पीड़न के आरोपों को बताया 'फर्जी', भड़के अशोक पंडित ने लगाई फटकार
क्या है खबर?
'भाभी जी घर पर हैं' से लोकप्रिय हुईं अभिनेत्री शिल्पा शिंदे एक बार फिर बड़े विवादों में घिर गई हैं। हाल ही में उन्होंने अपने पुराने यौन उत्पीड़न के आरोपों को 'फर्जी' और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट बताया, जिसके बाद मनोरंजन जगत में हंगामा मच गया है। शिल्पा के इस खुलासे पर फिल्म फेडरेशन (FWICE) के मुख्य सलाहकार और निर्माता अशोक पंडित का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने अभिनेत्री को कड़ी फटकार लगाई है।
नाराजगी
यौन उत्पीड़न कोई हथियार नहीं- अशोक पंडित
अशोक पंडित ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में कहा, "अगर शिल्पा ने पॉडकास्ट में जो कहा है, वो सच है तो यह बेहद निंदनीय है। यौन उत्पीड़न एक गंभीर आरोप है और इसे व्यक्तिगत या व्यावसायिक विवाद सुलझाने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है।" उन्होंने कहा कि शो और पूरी टीम की रोजी-रोटी बचाने के लिए निर्माताओं की चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि झूठे आरोप लगाने वालों को खुली छूट दे दी जाए।
पलटवार
अशोक का शिल्पा पर तीखा प्रहार
निर्माता ने साफ कहा कि झूठे आरोप किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, करियर और मानसिक शांति को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे सबसे ज्यादा असर उन वास्तविक पीड़ितों पर पड़ता है, जो सच में न्याय की मांग करते हैं। हर झूठा आरोप लोगों के भरोसे को कमजोर करता है। अगर कोई अपने निजी फायदे के लिए किसी की छवि और सम्मान को नुकसान पहुंचाता है तो ये न सिर्फ शर्मनाक है, बल्कि पूरी तरह से अस्वीकार्य भी है।
विवाद
विवाद शुरू कहां से हुआ?
शिल्पा ने पिछले दिनों भारती सिंह-हर्ष लिंबाचिया के पॉडकास्ट में बताया कि 'भाभी जी घर पर हैं' के निर्माता पर लगाए गए उनके यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे थे। उन्होंने कहा था, "अब मुझे सच बताने में डर नहीं। मैंने निर्माता के खिलाफ केस इसलिए दर्ज कराया था, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। बाद में समझौता कर मैं उस स्थिति से बाहर आ गई।" इस बयान के बाद से उनका सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है।