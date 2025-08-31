जाह्नवी कपूर की ये फिल्में हैं कतार में, साउथ में इन 2 फिल्मों से मचाएंगी धमाल 

जब जाह्नवी कपूर ने बॉलीवुड में अपना करियर शुरू किया था तो अपने अभिनय को लेकर वह आलोचकों के निशाने पर रही थीं, लेकिन उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे खुद पर इतना सुधार किया कि आज वह हर बड़े निर्माता-निर्देशक की पहली पसंद बनी हुई हैं। इन दिनों जाह्नवी फिल्म 'परम सुंदरी' को लेकर चर्चा में हैं। उनकी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ठीक-ठाक कमाई कर रही है। आइए जाह्नवी की आने वाली फिल्मों पर एक नजर डालते हैं

#1 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' जब से जाह्नवी की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का ऐलान हुआ है, प्रशंसकों का उत्साह सातवें आसमान पर है। इसमें उनकी जोड़ी वरुण धवन के साथ बनी है। इस फिल्म में सान्या मल्होत्रा, मनीष पॉल ​और रोहित सराफ भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। शशांक खेतान ने इस फिल्म के निर्देशन की कमान संभाली है, वहीं करण जौहर फिल्म के निर्माता हैं। 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

#2 'पेड्डी' जाह्नवी जल्द ही फिल्म 'पेड्डी' के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करती नजर आएंगी। उनकी इस फिल्म का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें जाह्नवी की जोड़ी राम चरण के साथ बनी है और यह पहला मौका होगा, जब ये दोनों कलाकार पर्दे पर साथ दिखाई देंगे। दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू जैसे सितारे भी फिल्म का हिस्सा हैं। बुची बाबू सना के निर्देशन में बन रही यह फिल्म 27 मार्च, 2026 को दर्शकों के बीच आएगी।

#3 'लग जा गले' जाह्नवी की आने वाली फिल्मों में 'लग जा गले' भी शामिल है। करण जौहर द्वारा निर्मित इस फिल्म के हीरो टाइगर श्रॉफ हैं। यह पहला मौका होगा, जब जाह्नवी और टाइगर किसी फिल्म में रोमांस करते नजर आएंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है। यह एक एक्शन लव स्टोरी होने वाली है। 'लग जा गले' के निर्देशन की कमान राज मेहता को सौंपी गई है, जिन्हें 'गुड न्यूज' और 'जुग जुग जियो' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है।