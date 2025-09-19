ये हैं टीवी इंडस्ट्री की अब तक की 5 सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियां, जिनका काम है काबिले-तारीफ

भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री की लोकप्रियता देश में बॉलीवुड से कम नहीं है। पिछले 66 सालों में इस इंडस्ट्री ने कई दिग्गज अभिनेत्रियों को जन्म दिया, जो लाखों के दिलों पर राज करती हैं। इन अभिनेत्रियों की प्रतिभा वाकई सराहनीय है, जिनके कारण ही सीरियल मशहूर हो पाते हैं। ये अभिनेत्रियां बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों से ज्यादा प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इन्हें हर भारतीय जानता है। आइए टीवी इंडस्ट्री की 5 सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों के बारे में जानते हैं।

#1 श्वेता तिवारी 1999 से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखने वालीं श्वेता तिवारी आज भी सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। उन्होंने 'कलीरें' नाम के शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि, 'कसौटी जिंदगी की' में उनका काम इतना कमाल का था कि वह घर-घर में पहचानी जाने लगी थीं। उन्होंने 'बेगुसराय', 'मैं हूं अपराजिता' और 'मेरे डैड की दुल्हन' जैसे सीरियल में भी शानदार अभिनय किया था। वह 2004 में बिग बॉस 4 की विजेता भी रही थीं।

#2 दिव्यांका त्रिपाठी 'ये हैं मोहब्बतें' की इशिता ऊर्ज दिव्यांका त्रिपाठी किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। वह लाखों भारतियों की पसंदीदा अभिनेत्री हैं, जिनकी खूबसूरती भी देखते ही बनती है। एक समय पर दिव्यांका इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली भारतीय टीवी अभिनेत्री हुआ करती थीं। दिव्यांका केवल टीवी सीरियल ही नहीं, बल्कि कई वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं। उन्हें आज भी प्रशंसकों का उतना ही प्यार मिलता है।

#3 निया शर्मा अपने बेबाक अंदाज और खूबसूरती के लिए जानी जाने वालीं निया शर्मा भी देशभर में प्रसिद्ध हैं। 'जमाई राजा' सीरियल से सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के बाद से आज तक वह अपनी प्रतिभा से लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। ब्रिटेन स्थित साप्ताहिक समाचार पत्र ईस्टर्न आई में निया को 2017 की दूसरी सबसे सेक्सी एशियाई महिला का खिताब भी मिला था। सीरियल के अलावा निया कई रियलिटी शो और गानों का भी हिस्सा रही हैं।

#4 जेनिफर विंगेट टीवी इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों की बात की जाए तो जेनिफर विंगेट का नाम आना लाजमी है। 'बेहद' और 'बेपनाह' सीरियल में उनका अभिनय देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। जेनिफर 'सरस्वतीचंद्र', 'दिल मिल गए', 'कहीं तो होगा' और 'कुसुम' जैसे कई लोकप्रिय सीरियल में भी नजर आई हैं। वह टीवी इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं, जो एक एपिसोड के डेढ़ से ढाई लाख रुपये लेती हैं।