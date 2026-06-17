OTT पर मनोरंजन की डोज देने के लिए तैयार हैं ये रियलिटी शो

OTT पर इन रियलिटी शो का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार, 2 तो बिल्कुल हैं नए

लेखन ज्योति सिंह 08:22 am Jun 17, 202608:22 am

क्या है खबर?

टीवी शो की तरह ही रियलिटी शो अब दर्शकों के बीच खास लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं। आने वाले दिनों में कई ऐसे शो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धाक जमाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इनमें रोहित शेट्‌टी के शो से लेकर सलमान खान के चर्चित शो तक का नाम शामिल है। कुछ तो ऐसे भी शो हैं, जो पहली बार दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने आएंगे। तो देर किस बात की? आइए एक नजर डालते हैं इन शो पर।