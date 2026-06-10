'लॉकअप सीजन 2' के होस्ट का खुलासा

'लॉकअप सीजन 2' से कंगना रनौत की छुट्‌टी, इस बार ये 2 धुरंधर संभालेंगे कमान

लेखन ज्योति सिंह 10:45 am Jun 10, 202610:45 am

क्या है खबर?

एकता कपूर का रियलिटी शो 'लॉकअप' अपने दूसरे सीजन के साथ लौट रहा है। हाल ही में, निर्माताओं ने एक प्रोमो वीडियो जारी करते हुए इसकी प्रीमियर तारीख से पर्दा उठाया था। बताया गया था कि शो 27 जून से हर शनिवार रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगा, जिससे फैंस उत्साहित हो गए। अब नए प्रोमो में 'लॉकअप सीजन 2' के नए होस्ट का चेहरा दिखा दिया गया है, जो बेशक कंगना रनौत नहीं हैं।