'खतरों के खिलाड़ी' सीजन 15 का प्रोमो जारी, इस बार दोगुना होगा डर और रोमांच

प्रोमो

स्पोर्ट्स कार को चलाते दिखे रोहित शेट्‌टी

प्रोमो में रोहित को एक स्पोर्ट्स कार चलाते हुए विमान के साथ रोमांचक रेस में भाग लेते देखा जा सकता है। इसे साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन दिया, 'असली और बेमिसाल स्टंट... यही है खतरों के खिलाड़ी की खासियत...मैं वादा करता हूं कि यह सीजन बेहद रोमांचक होने वाला है...।' इस बार शो में पुराने प्रतियोगियों और नए खिलाड़ियों के बीच कांटे की टक्कर देखी जाएगी। इसका प्रीमियर जुलाई, 2026 में जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर होने की उम्मीद है।