'बिग बॉस 20' में आ सकते हैं रैपर सेंटी शर्मा

रैपर सेंटी शर्मा कौन हैं, जो 'बिग बॉस 20' में प्रतियोगी बनकर ले सकते हैं हिस्सा?

लेखन ज्योति सिंह 12:36 pm Jun 16, 202612:36 pm

क्या है खबर?

सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस' एक बार फिर चर्चा में है। पिछले दिनों कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इसका 20वां सीजन सितंबर, 2026 से दर्शकों के बीच लौट सकता है। इसके बाद से संभावित प्रतियोगियों के नामों पर अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं कि घर में कौन-कौन आएगा। सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा है, वो रैपर सेंटी शर्मा हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन हैं, जो सलमान के शो में आ सकते हैं।