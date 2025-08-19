करण जौहर से लेकर राजकुमार हिरानी तक, ये हैं बॉलीवुड के सबसे अमीर निर्देशक 

बॉलीवुड दुनिया की सबसे मशहूर और कामयाब फिल्म इंडस्ट्रीज में से एक है। सिनेमा की बात आते ही हमेशा अभिनेता और अभिनेत्रियों की ही चर्चा होती हैं। हालांकि, अभिनेताओं-अभिनेत्रियों को सफलता के शिखर पर पहुंचाने के पीछे एक अच्छे निर्देशक का हाथ होता है। प्रशंसक भारतीय सिनेमा के निर्देशकों की जीवनशैली और कमाई जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसी के चलते आज हम भारत के 5 सबसे अमीर निर्देशकों के बारे में चर्चा करेंगे।

#1 करण जौहर करण जौहर न केवल सबसे अमीर, बल्कि भारत के सबसे प्रसिद्ध निर्देशक भी हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए लाखों के दिलों में जगह बनाई है। जौहर निर्देशक होने के साथ-साथ एक अच्छे होस्ट, फिल्म निर्माता और फैशन आइकॉन भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'धर्मा प्रोडक्शंस' के मालिक जौहर की कुल संपत्ति 1,700 करोड़ रुपये है। इसका श्रेय उनकी 'कभी खुशी कभी गम', 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' और 'कुछ कुछ होता है' जैसी फिल्मों को जाता है।

#2 राजकुमार हिरानी 'मुन्ना भाई MBBS', '3 इडियट्स' और 'PK' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले राजकुमार हिरानी के भी लाखों प्रशंसक हैं। उनका नाम इस सूची में दूसरे स्थान पर आता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि वह लगभग 1,300 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। हिरानी जो फिल्में बनाते हैं, उनमें मनोरंजन के साथ-साथ कोई गहरा संदेश भी छिपा होता है। वह हास्य का सहारा लेते हुए बेहद भावनात्मक संदेश दे जाते हैं।

#3 संजय लीला भंसाली संजय लीला भंसाली वह निर्देशक हैं, जो अपनी प्रतिभा के जरिए सभी के चहीते बने हुए हैं। वह अपनी हर फिल्म की छोटी से छोटी बारीकी का खास ख्याल रखते हैं और बेहद शाही और भव्य सेट तैयार करवाते हैं। संजय ऐतिहासिक फिल्में बनाने के लिए मशहूर हैं, जिनके जरिए उन्होंने 940 करोड़ रुपये की दौलत कमाई है। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में 'पद्मावत', 'गंगूबाई काठियावाड़ी', 'देवदास' और 'हम दिल दे चुके सनम' आदि शामिल हैं।

#4 अनुराग कश्यप अनुराग कश्यप भारतीय सिनेमा के वह निर्देशक हैं, जो आम लोगों के जीवन को बड़े पर्दे पर सबसे अच्छी तरह उतारते हैं। उन्होंने 'गैंग्स ऑफ वासेपुर', 'देवडी' और 'मुक्केबाज' जैसी फिल्मों के जरिए अपना नाम सबसे प्रतिभाशाली निर्देशकों की सूची में शामिल कर लिया है। रिपोर्ट्स की मानें तो आज के समय में उनकी कुल संपत्ति लगभग 850 करोड़ रुपये है। उनकी फिल्में अक्सर सामाजिक मुद्दों, अपराध और जटिल मानवीय रिश्तों पर आधारित होती हैं।