शरद कपूर की बदहाली पर दोस्त का बड़ा खुलासा

शरद कपूर 2 साल से नहाए नहीं थे, दोस्त बोलीं- लगभग खत्म हो चुके थे अभिनेता

लेखन नेहा शर्मा 06:05 pm Nov 18, 202606:05 pm

क्या है खबर?

अभिनेता शरद कपूर की खराब सेहत और आर्थिक तंगी को एक वायरल वीडियो के जरिए दुनिया के सामने लाने वाली उनकी दोस्त हेमा चौधरी ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। हेमा ने बताया कि इस महीने की शुरुआत में जब वो पहली बार शरद से मिली थीं तो अभिनेता बेहद दर्दनाक और चिंताजनक हालात में थे। एक पॉडकास्ट में उन्होंने याद किया कि शरद के मोहल्ले में कुछ आवारा कुत्तों को बचाते समय उनकी मुलाकात अभिनेता से हुई थी।