शरद कपूर ने जनवरी से शूटिंग शुरू करने की कही बात

शरद कपूर ने फैंस को दिया वापसी का भरोसा, जनवरी से शुरू करेंगे फिल्मों की शूटिंग

लेखन अंशिका शुक्ला 12:22 pm Nov 17, 202612:22 pm

क्या है खबर?

'जोश' फिल्म के अभिनेता शरद कपूर ने हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री से भावुक अपील करते हुए काम और आर्थिक मदद मांगी थी। अभिनेता स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनकी यह अपील तब चर्चा में आई, जब खराब सेहत के चलते उनके 4 पालतू कुत्तों को एनिमल वेलफेयर सेंटर भेजने की खबर सामने आई। इस बीच, शरद ने एक नया वीडियो संदेश साझा कर प्रशंसकों को उनके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है।