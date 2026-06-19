'द ट्रेटर्स' का ये प्रतियोगी हुआ स्कैम का शिकार, खाते से उड़े इतने लाख

सैम ने पुलिस को स्कैम की दी जानकारी

सैम बताते हैं कि अपनी सालों की मेहनत को पल भर में यूं खत्म होते देखना वाकई दिल तोड़ने वाला था।

उन्होंने पुलिस को इस घटना की पूरी जानकारी दी, लेकिन क्रिप्टो धोखाधड़ी के मामलों की जांच करना काफी मुश्किल होता है।

'रिपोर्ट फ्रॉड' संस्था फिलहाल इस मामले की मैन्युअल समीक्षा (मैन्युअल रिव्यू) कर रही है। चूंकि पिछले साल अकेले UK में साइबर अपराधों में 31% की बढ़ोतरी हुई है, सैम को उम्मीद है कि उनकी कहानी सुनकर दूसरे लोग भी सचेत होंगे।

उनके शब्दों में, 'यह वाकई डरावना है कि ये स्कैम कितनी आसानी से किसी को भी अपने जाल में फंसा सकते हैं।'