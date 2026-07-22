विजय की आखिरी 'जना नायकन' ने मचाई धूम, खास अंदाज में किया जा रहा फिल्म का प्रमोशन

विजय की फिल्म 'जना नायकन' 23 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। राजनीति में कदम रखने से पहले यह उनकी आखिरी फिल्म होगी और आजकल इसकी खूब चर्चा हो रही है।

फिल्म को प्रमोट करने के लिए शहर में रात के समय एक 'फ्लाइंग LED' डिस्प्ले घूम रहा है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

इस डिस्प्ले पर फिल्म का नाम और विजय की तस्वीरें चमक रही हैं। इस अनोखे प्रमोशन अभियान के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें प्रशंसक खूब साझा कर रहे हैं।