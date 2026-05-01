रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के मुरीद हुए राम गोपाल वर्मा, तारीफों के बांधे पुल

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राम गोपाल वर्मा को भा गई 'राजा शिवाजी'

निर्देशक ने एक्स पर फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा, 'अरे जेनेलिया डिसूजा, आपके #राजाशिवाजी जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रहे हैं, उसके लिए हार्दिक बधाई! @Riteishd निर्देशक और अभिनेता दोनों के रूप में वे सिनेमाघरों में तहलका मचा रहे हैं और वे सचमुच शिवाजी महाराज के पुनर्जन्म जैसे दिखते हैं।' इससे पहले, वर्मा ने रणवीर सिंह और आदित्य धर की 19 मार्च काे रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर 2' की तारीफ में भी कसीदे पढ़े थे।