'बाहुबली: द एपिक' की रिलीज के बीच 'बाहुबली 3' पर आया अपडेट, यहां जानिए
प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' को लेकर आज भी दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जाता है। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं थी। फिलहाल इन दोनों फिल्मों को मिलाकर 'बाहुबली: द एपिक' बनाई गई है जो 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस बीच फिल्म के निर्माता शोभू यार्लागड्डा ने 'बाहुबली 3' को लेकर बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'बाहुबली: द एपिक' के प्रचार के दौरान 'बाहुबली 3' की कोई घोषणा नहीं की जाएगी।
'बाहुबली 3' पर शोभू ने दिया अपडेट
Gulte.com के साथ बातचीत में निर्माता शोभू ने कहा, "बाहुबली 3 बन जरूर रही है, लेकिन उस पर अभी बहुत काम होना बाकी है। इसलिए हो सकता है कि फिल्म तुरंत शुरू नहीं हो।" उन्होंने कहा कि और सरप्राइज हो सकते हैं जिनका खुलासा फिल्म के आखिर में किया जाएगा। शोभू ने भले 'बाहुबली 3' की रिलीज पर पुष्टि नहीं की हो, लेकिन ये खबर प्रशंसकों का उत्साह बढ़ाने के लिए काफी है।
