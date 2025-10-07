'बाहुबली 3' पर आया अपडेट (तस्वीर: एक्स/@dolbyindiaofficial)

'बाहुबली: द एपिक' की रिलीज के बीच 'बाहुबली 3' पर आया अपडेट, यहां जानिए

लेखन ज्योति सिंह 01:34 pm Oct 07, 202501:34 pm

क्या है खबर?

प्रभास की फिल्म 'बाहुबली' और 'बाहुबली 2' को लेकर आज भी दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जाता है। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं थी। फिलहाल इन दोनों फिल्मों को मिलाकर 'बाहुबली: द एपिक' बनाई गई है जो 31 अक्टूबर को रिलीज होगी। इस बीच फिल्म के निर्माता शोभू यार्लागड्डा ने 'बाहुबली 3' को लेकर बात की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 'बाहुबली: द एपिक' के प्रचार के दौरान 'बाहुबली 3' की कोई घोषणा नहीं की जाएगी।