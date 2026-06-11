भारतीराजा का होगा राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार, अभिनेता के सम्मान में रोकी गई शूटिंग
प्रसिद्ध फिल्मकार और अभिनेता भारतीराजा का अंतिम संस्कार 11 जून को राज्य सम्मान के साथ हो रहा है। उनके सम्मान में पूरे तमिलनाडु में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी फिल्म और टीवी के शूट रोक दिए गए हैं।
भारतीराजा का निधन 84 वर्ष की आयु में बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते हुआ।
मुख्यमंत्री ने की राज्य सम्मान की घोषणा
उनका अंतिम संस्कार थेनी जिले के वथलाकुंडु स्थित उनके फार्महाउस पर दोपहर 3 बजे होगा।
मुख्यमंत्री ने उनके आवास पर पहुंचकर राज्य सम्मान की घोषणा की, जो राज्य के लिए भारतीराजा के गहरे महत्व को दर्शाता है।
भारतीराजा को मिले हैं कई पुरस्कार
उन्हें 'इयक्कुनर इमयम' के नाम से जाना जाता है। '16 वयतिनिले' और 'मुधल मरीयधई' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने तमिल सिनेमा को एक नई पहचान दी।
उनकी ग्रामीण कहानियों ने उन्हें एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। उन्होंने 4 दशकों के करियर में 6 नेशनल फिल्म पुरस्कार, पद्म श्री और कई सम्मान अपने नाम किए।