भारतीराजा का होगा राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार, अभिनेता के सम्मान में रोकी गई शूटिंग

मनोरंजन Jun 11, 2026

प्रसिद्ध फिल्मकार और अभिनेता भारतीराजा का अंतिम संस्कार 11 जून को राज्य सम्मान के साथ हो रहा है। उनके सम्मान में पूरे तमिलनाडु में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक सभी फिल्म और टीवी के शूट रोक दिए गए हैं।

भारतीराजा का निधन 84 वर्ष की आयु में बढ़ती उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते हुआ।