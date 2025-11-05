फातिमा सना शेख-विजय वर्मा की 'गुस्ताख इश्क' को मिली नई तारीख, मनीष मल्होत्रा ने लगाया दांव

LOADING...
फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को मिली नई रिलीज तारीख (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@fatimasanashaikh)

लेखन नेहा शर्मा
Nov 05, 2025
06:35 pm
आने वाले दिनों में कई रोमांटिक फिल्में रिलीज होने वाली हैं। उन्हीं में से एक है 'गुस्ताख इश्क'। ये वही फिल्म है, जिसमें फातिमा सना शेख पहली बार अभिनेता विजय वर्मा के साथ इश्क लड़ाती नजर आएंगी। उधर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इसके जरिए निर्माता बनने जा रहे हैं। ये उनके प्रोडक्शन की पहली फिल्म है, जिसे लेकर उनके प्रशंसक भी बेहद उत्साहित हैं। अब खबर है कि इस फिल्म की रिलीज तारीख में बदलाव हुआ है।

अब 28 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म

पहले 'गुस्ताख इश्क' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये 28 नवंबर को दर्शकों के बीच आएगी। ये ऐलान करते हुए मनीष मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक मोशल पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'तारीख लिख लें, क्योंकि ''गुस्ताख इश्क की नई रिलीज डेट आ गई है। ये 28 नवंबर को आपके बीच आएगी।' हालांकि, ये नहीं बताया गया है कि फिल्म को 1 हफ्ते आगे क्यों बढ़ाया गया है।

एक-दूसरे के इश्क में डूबे नजर आएंगे विजय और फातिमा

इस साल अगस्त में फिल्म का पहला टीजर रिलीज हुआ था और मनीष ने अपने इस सिनेमाई सफर को लेकर उत्साह जाहिर किया था। फिल्म में एक नई प्रेम कहानी देखने काे मिलेगी। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए दुनिया से लड़ जाता और सारी हदें पार कर जाता है। फिल्म में फातिमा और विजय के किरदारों के बीच बेपनाह मोहब्बत देखने को मिलेगी। नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में विलेन की भूमिका में नजर आएंगे।

