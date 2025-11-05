फातिमा सना शेख-विजय वर्मा की 'गुस्ताख इश्क' को मिली नई तारीख, मनीष मल्होत्रा ने लगाया दांव

पहले ' गुस्ताख इश्क ' 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब ये 28 नवंबर को दर्शकों के बीच आएगी। ये ऐलान करते हुए मनीष मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक मोशल पोस्टर साझा करते हुए लिखा, 'तारीख लिख लें, क्योंकि ''गुस्ताख इश्क की नई रिलीज डेट आ गई है। ये 28 नवंबर को आपके बीच आएगी।' हालांकि, ये नहीं बताया गया है कि फिल्म को 1 हफ्ते आगे क्यों बढ़ाया गया है।

कहानी

एक-दूसरे के इश्क में डूबे नजर आएंगे विजय और फातिमा

इस साल अगस्त में फिल्म का पहला टीजर रिलीज हुआ था और मनीष ने अपने इस सिनेमाई सफर को लेकर उत्साह जाहिर किया था। फिल्म में एक नई प्रेम कहानी देखने काे मिलेगी। इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए दुनिया से लड़ जाता और सारी हदें पार कर जाता है। फिल्म में फातिमा और विजय के किरदारों के बीच बेपनाह मोहब्बत देखने को मिलेगी। नसीरुद्दीन शाह इस फिल्म में विलेन की भूमिका में नजर आएंगे।