'घूमर' सिनेमाघरों में दोबारा हो रही रिलीज, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को 2025 का वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया । ये जीत भारतीय क्रिकेट के लिए एक स्वर्णिम क्षण है, जिसका जश्न पूरे देश ने मनाया। अब इसी खुशी के मौके पर आर बाल्की के निर्देशन में बनी फिल्म 'घूमर' फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है ताकि इस ऐतिहासिक जीत के जश्न के साथ दर्शक एक बार फिर क्रिकेट वाला वही जोश और वही भावनाएं महसूस कर सकें।

री-रिलीज इस दिन दोबारा पर्दे पर आ रही फिल्म 'घूमर' में अभिषेक बच्चन और सैयामी खेर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। ये फिल्म देश के खेल के प्रति इस अटूट प्रेम का जश्न मनाते हुए इस शुक्रवार, 7 नवंबर 2025 को एक बार फिर सिनेमाघरों में खासतौर पर रिलीज की जा रही है। निर्माताओं के मुताबिक, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि इसको दोबारा देखने से भारत में क्रिकेट के लिए जो गहरा प्यार है, वो भाव, वो जोश, वो लगाव फिर एक बार दिल में जाग उठेगा।

खुशी निर्देशक ने जताई खुशी बाल्की बोले, "मुझे खुशी है कि 'घूमर' दोबारा सिनेमाघरों में आ रही है, क्योंकि ये महिला क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने जैसा है। फिल्म पहले से ही महिला क्रिकेट और महिला खिलाड़ियों की हिम्मत को समर्पित थी। जिस जगह पर फिल्म में क्रिकेट की कहानी शूट की गई थी, उसी जगह असली टीम ने असली जीत हासिल कर ली। ये एक बेहद खास पल है। हम चाहते हैं कि लोग दोबारा ये फिल्म सिनेमाघरों में जाकर देखें।