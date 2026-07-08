FIFA विश्व कप में नोरा फतेही का जलवा, बनीं जर्मनी-आइवरी कोस्ट मैच की 'स्टेडियम कप्तान'
मशहूर डांसर और अभिनेत्री नोरा फतेही ने वैश्विक मंच पर भारत का मान बढ़ाते हुए FIFA विश्व कप में एक और शानदार मुकाम हासिल किया है। टोरंटो में होने वाले जर्मनी और आइवरी कोस्ट के हाई-प्रोफाइल मैच के लिए नोरा फतेही को आधिकारिक तौर पर 'स्टेडियम कप्तान' बनाया गया है। इस सम्मान के तहत मैच की आधिकारिक शुरुआत से ठीक पहले उन्हें मुख्य मैदान पर मैच बॉल लेकर चलने का गौरवपूर्ण मौका मिला। फुटबॉल की दुनिया में ये मौका आमतौर पर चुनिंदा और बड़े अंतर्राष्ट्रीय सितारों को ही दिया जाता है, जो नोरा के ग्लोबल स्टारडम को दर्शाता है।
FIFA के आधिकारिक गानों से भी धूम मचा रहीं नोरा
FIFA वर्ल्ड कप में नोरा का जलवा सिर्फ मैदान तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने इस टूर्नामेंट के लिए 3 आधिकारिक वर्ल्ड कप गाने 'सीर सीर', 'चैंपियंस', और 'लॉक्ड इन' भी लॉन्च किए हैं, जिन्हें दुनियाभर के फुटबॉल फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही नोरा ने हाल ही में FIFA के अध्यक्ष जियानी इंफेंटिनो का एक खास इंटरव्यू भी लिया, जिसकी चर्चा इस समय सोशल मीडिया और इंटरनेट पर खूब हो रही है। अपनी इन शानदार उपलब्धियों के चलते नोरा इस साल के वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में एक बेहद लोकप्रिय और जानी-पहचानी ग्लोबल स्टार बनकर उभरी हैं।