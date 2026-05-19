आमिर खान-आशुतोष गोवारिकर की फिल्म में जुड़ेगा एक और बड़ा नाम? चल रही ये तैयारी

बातचीत

ये अभिनेता बन सकता है बायोपिक का हिस्सा

पिंकविला के मुताबिक, बायोपिक में शामिल होने के लिए फरहान अख्तर निर्माताओं से बातचीत कर रहे हैं। उन्हें लाला अमरनाथ के सबसे अच्छे दोस्त का किरदार निभाने के लिए चुना जा रहा है। परियोजना से जुड़े सूत्र ने कहा, "फिल्म में आमिर खान, लाला अमरनाथ का किरदार निभा रहे हैं, जो मूल रूप से क्रिकेट और विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक दोस्ती की कहानी है। फरहान अख्तर उनके सबसे करीबी दोस्त की भूमिका के लिए बातचीत कर रहे हैं।"