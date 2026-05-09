आमिर खान ने फिर मिलाया आशुतोष गोवारिकर से हाथ

आमिर खान की क्रिकेट के मैदान में वापसी, आशुतोष गोवारिकर संग लाला अमरनाथ बायोपिक की तैयारी

लेखन नेहा शर्मा 01:23 pm May 09, 202601:23 pm

क्या है खबर?

'लगान' जैसी ऐतिहासिक फिल्म देने के बाद आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर की जोड़ी एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने को तैयार है। लगभग 25 साल बाद ये जोड़ी दिग्गज भारतीय क्रिकेटर लाला अमरनाथ की बायोपिक के लिए साथ आ रही है। क्रिकेट की पृष्ठभूमि पर बनने वाली इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच अभी से भारी उत्साह है, क्योंकि आमिर एक बार फिर बल्ले के साथ मैदान में वापसी करने जा रहे हैं।