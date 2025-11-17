'120 बहादुर' का नाम बदलने वाली याचिका खारिज (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@excelmovies)

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' को रिलीज से पहले राहत, नाम बदलने वाली याचिका खारिज

लेखन ज्योति सिंह 07:03 pm Nov 17, 202507:03 pm

क्या है खबर?

अभिनेता फरहान अख्तर अपनी आगामी फिल्म '120 बहादुर' काे लेकर चर्चा में बने हैं। फिल्म की रिलीज से पहले इसका नाम बदलने की मांग उठी थी। इस संबंध में याचिका भी दायर की गई थी, जिस पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय का फैसला आ गया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं की अर्जी को खारिज कर दिया है, और फरहान की फिल्म को बड़ी राहत दी है। यहां जानिए '120 बहादुर' के नाम बदलने वाली याचिका पर अदालत ने क्या कहा।