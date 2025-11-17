फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने इस मामले में रचा इतिहास, जानकर चौड़ा हो जाएगा सीना

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने इस मामले में रचा इतिहास, जानकर चौड़ा हो जाएगा सीना
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर आगामी फिल्म '120 बहादुर' को लेकर चर्चा में हैं, जो भारत के रक्षा थिएटर नेटवर्क पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनने के लिए तैयार है। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो के बैनर तले बनी इस फिल्म को सैन्य समुदाय के लिए 800 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। '120 बहादुर' का निर्देशन रजनीश घई ने किया है। फिल्म में फरहान के अलावा अभिनेत्री राशि खन्ना नजर आएंगी।
उद्देश्य
सैनिकों और उनके परिवारों तक पहुंचेगी '120 बहादुर'
रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म '120 बहादुर' 800 से ज्यादा रक्षा सिनेमाघरों में रिलीज होकर सैनिकों और उनके परिवारों तक पहुंचेगी। इसमें दूरदराज के इलाकों में तैनात सैनिक भी शामिल हैं। पिक्चरटाइम के संस्थापक CEO सुशील चौधरी ने बताया कि इस पहल का मकसद उद्देश्य सेवारत कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के बीच सिनेमा तक पहुंच को बेहतर बनाना है। उन्होंने आगे बताया कि वर्तमान में भारत में सिर्फ 30 प्रतिशत सैन्य सैनिक हैं, जिनकी रक्षा सिनेमा तक पहुंच है।
120 बहादुर
जानिए क्या है '120 बहादुर' की कहानी
फिल्म '120 बहादुर' रेजांग ला की लड़ाई की कहानी पर आधारित है। फिल्म में फरहान और राशि के अलावा, एजाज खान, दिग्विजय प्रताप, साहिब वर्मा, स्पर्श वालिया, विवान भटेना, धनवीर सिंह, अंकित सिवाच, देवेंद्र अहिरवार, आशुतोष शुक्ला, ब्रिजेश करणवाल, अतुल सिंह और अजिंक्य देव हैं। फिल्म के निर्माता रितेश सिधवानी, फरहान और अमित चंद्रा हैं। '120 बहादुर' इसी 21 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।