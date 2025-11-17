'120 बहादुर' ने इस मामले में रचा इतिहास (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@excelmovies)

फरहान अख्तर की '120 बहादुर' ने इस मामले में रचा इतिहास, जानकर चौड़ा हो जाएगा सीना

लेखन ज्योति सिंह 11:23 am Nov 17, 202511:23 am

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर आगामी फिल्म '120 बहादुर' को लेकर चर्चा में हैं, जो भारत के रक्षा थिएटर नेटवर्क पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनने के लिए तैयार है। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियो के बैनर तले बनी इस फिल्म को सैन्य समुदाय के लिए 800 से ज्यादा सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। '120 बहादुर' का निर्देशन रजनीश घई ने किया है। फिल्म में फरहान के अलावा अभिनेत्री राशि खन्ना नजर आएंगी।