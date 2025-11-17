IFFI 2025 में होगा जॉन अब्राहम की फिल्म 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' का प्रीमियर
क्या है खबर?
अभिनेता जॉन अब्राहम के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' को बड़ा गौरव हासिल हुआ है। इस फिल्म का प्रीमियर 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) 2025 में किया जाएगा। IFFI का आगाज गोवा में होगा जिसमें 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। दिलचस्प बात ये है कि 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' ऐसे समस में रिलीज हो रही है, जब भारत में जानवरों के साथ संबंधों पर पुनर्विचार किया जा रहा है।
प्रतिक्रिया
जॉन ने IFFI प्रीमियर पर दी प्रतिक्रिया
जॉन ने 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' पर बात करते हुए कहा, "जानवरों को हमारी जरूरत नहीं, हमें उनकी ज्यादा जरूरत है। जमीन से जुड़ने के लिए, इलाज के लिए, उस बिना शर्त प्यार के लिए जो वे बिना कुछ मांगे देते हैं। ओस्लो: अ टेल ऑफ प्रॉमिस इसी सच्चाई को श्रद्धांजलि है और मैं आभारी हूं कि IFFI इस कहानी को वो जगह दे रहा है जिसकी वो हकदार है।" अभिनेता ने प्रीमियर पर पोस्ट भी साझा किया था।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
November 17, 2025
फिल्म
'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' के बारे में
जॉन के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' का निर्देशन ईशा पुंगलिया ने किया है। इसका निर्माण जेए एंटरटेनमेंट, प्रोटेक्टर्रा इकोलॉजिकल फाउंडेशन और वानर ने मिलकर किया है। काम की बात करें तो जॉन को आखिरी बार फिल्म 'द डिप्लोमैट' में देखा गया था। यह फिल्म इसी साल 14 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की ठीक-ठाक प्रतिक्रिया मिली थी। अब ये फिल्म जी5 पर मौजूद है।