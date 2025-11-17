IFFI 2025 में होगा 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' का प्रीमियर (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@thejohnabraham)

IFFI 2025 में होगा जॉन अब्राहम की फिल्म 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' का प्रीमियर

लेखन ज्योति सिंह 06:21 pm Nov 17, 202506:21 pm

क्या है खबर?

अभिनेता जॉन अब्राहम के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' को बड़ा गौरव हासिल हुआ है। इस फिल्म का प्रीमियर 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) 2025 में किया जाएगा। IFFI का आगाज गोवा में होगा जिसमें 81 देशों की 240 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएंगी। दिलचस्प बात ये है कि 'ओस्लो: ए टेल ऑफ प्रॉमिस' ऐसे समस में रिलीज हो रही है, जब भारत में जानवरों के साथ संबंधों पर पुनर्विचार किया जा रहा है।