नकुल मेहता दूसरी बार बने पिता, पत्नी जानकी ने स्वतंत्रता दिवस पर दिया बेटी को जन्म
क्या है खबर?
'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे कई धारावाहिकों से मशहूर हुए अभिनेता नकुल मेहता दूसरी बार पिता बने हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह खुशखबरी अपने प्रशंसकों के साथ साझा की है। उनके घर नन्ही लक्ष्मी ने जन्म लिया है, जिसकी झलक भी उन्होंने अपने प्रशंसकों को दिखा दी है। नकुल ने जो तस्वीरें साझा की हैं, उनमें से एक तस्वीर में वो अपनी नन्ही परी को निहारते नजर आ रहे हैं। आइए जानें नकुल ने अपने पोस्ट में क्या लिखा।
पोस्ट
सूफी को मिल गया बहन का साथ
नकुल ने पोस्ट के साथ लिखा, 'वो आ गई है। सूफी के पास आखिरकार अपनी रूममेट मिल गई है। हमारा दिल भर गया है। 15 अगस्त 2025।' सोशल मीडिया पर नकुल को आम से लेकर खास हर कोई बधाई दे रहा है। गौहर खान ने लिखा, 'आपके परिवार के लिए खुश हूं। भगवान की कृपा बनी रहे। बहुत-बहुत बधाई्।', दीया मिर्जा ने लिखा, 'आप चारों के लिए बहुत सारा प्यार'। कॉमेडियन भारती सिंह ने भी उन्हें मुबारकबाद दी है।
ट्विटर पोस्ट
नकुल मेहता ने बेटी के साथ साझा की ये तस्वीर
नकुल मेहता दूसरी बार बने पिता #nakulmehta pic.twitter.com/2gbpdh7cm2— Nehasharmanewsbytes (@nehuvk) August 17, 2025
तस्वीरें
नकुल ने साझा की ये 3 खास तस्वीरें
नकुल और जानकी पारेख ने साथ में एक पोस्ट करके 3 तस्वीरें शेयर की हैं। पहली फोटो में उनका बेटा सूफी अपनी नन्हीं बहन को गोद में लिए बेठा हुआ दिख रहा है। दूसरी तस्वीर में अभिनेता अपनी बेटी को अस्पताल के पालने में निहार रहे हैं और तीसरी में ऑपरेशन थिएटर में पति-पत्नी वीडियो कॉल पर किसी से बात करते हुए और जोर से हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये डिलीवरी से पहले की तस्वीर है।
शादी
नकुल ने कब की थी जानकी से शादी?
नकुल 42 साल के तो जानकी 39 साल की हैं। नकुल और जानकी ने 28 जनवरी, 2012 में शादी की थी। दोनों ने 9 साल डेट करने के बाद शादी करने का फैसला किया था। फरवरी 2021, में दोनों पहली बार एक बेटे के माता-पिता बने थे। नकुल ने अपने एक्टिंग की शुरुआत टीवी शो 'प्यार का दर्द है मीठा मीठा' से की थी। इसके बाद 'इश्कबाज' में शिवाय सिंह ओबेरॉय का किरदार निभाकर वह घर-घर में मशहूर हो गए।