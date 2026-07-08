'टॉक्सिक' का गाना 'तबाही' रिलीज, विजुअल्स की तारीफ; लेकिन यश-कियारा की केमिस्ट्री ने किया जनता को निराश
सुपरस्टार यश और कियारा आडवाणी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' का नया रोमांटिक गाना 'तबाही' रिलीज हो गया है। गाना सामने आते ही इसे लेकर सोशल मीडिया पर दर्शकों के बीच मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
एक तरफ जहां फैंस इसके शानदार और मनमोहक विजुअल्स और सूफी संत रूमी से प्रेरित शुरुआती पंक्तियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ दर्शकों को यश और कियारा की जोड़ी में वो खास चमक या केमिस्ट्री नजर नहीं आई। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने फिल्म की सेटिंग और बैकग्राउंड को 'राहत भरा और खूबसूरत' बताया, वहीं दूसरे ने कमेंट किया, 'यह काफी फीका है, दोनों के बीच कोई केमिस्ट्री ही नहीं दिखी।' इसके अलावा कई लोग गाने में यश के बेहद शांत अंदाज और कियारा के संकोची स्वभाव पर भी लगातार अपनी-अपनी राय रख रहे हैं।
किसने गाया गाना 'तबाही'?
'तबाही' गाने को विशाल मिश्रा ने कंपोज किया है और अपनी आवाज दी है, वहीं इसके हिंदी गीत राज शेखर ने लिखे हैं। ये गाना कन्नड़, तेलुगू, तमिल और मलयालम में भी रिलीज किया गया है। फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है और यश ने उनके साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है। 'टॉक्सिक' 26 अगस्त को कई भाषाओं में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट हुई है।