'धुरंधर' की रिलीज पर फंसा पेंच, फिल्म रोकने कोर्ट पहुंचा शहीद मोहित शर्मा का परिवार 

मांग फिल्म की रिलीज पर तुरंत रोक लगाने की मांग भारतीय सेना के शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि 'धुरंधर' की रिलीज पर तुरंत रोक लगाई जाए। उनका आरोप है कि फिल्म उनके बेटे की जिंदगी से प्रभावित लगती है और इसके निर्माताओं ने फिल्म बनाने से पहले उनसे कोई अनुमति नहीं ली। याचिका में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC), भारतीय सेना और फिल्म के निर्देशक व निर्माता को पक्षकार बनाया गया है।

विवाद 'धुरंधर' की कहानी विवादों में इससे पहले भी सोशल मीडिया पर लगातार ये चर्चा हो रही थी कि 'धुरंधर' की कहानी मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी से प्रेरित है। हालांकि, 26 नवंबर को फिल्म के निर्देशक आदित्य धर ने बयान जारी किया और कहा कि फिल्म मेजर मोहित शर्मा की जिंदगी से प्रेरित नहीं है। फिल्म की कहानी को लेकर अब ये विवाद कानूनी रूप ले चुका है और इसके चलते फिल्म की रिलीज पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं।

स्पष्टीकरण निर्देशक ने क्या कहा था? निर्देशक आदित्य धर ने एक्स पर साफ किया था कि उनकी फिल्म शहीद मेजर मोहित शर्मा के जीवन पर आधारित नहीं है। उन्होंने बताया था कि अगर भविष्य में मेजर मोहित शर्मा पर कोई बायोपिक बनाई जाती है तो वो पूरी तरह परिवार की सहमति और परामर्श के साथ बनाई जाएगी। उनका मकसद होगा कि फिल्म मेजर मोहित के बलिदान और उनकी छोड़ी गई विरासत का सच्चा सम्मान करे और देश के लिए उनके योदान को बखूबी पेश करे।

