'बिग बॉस' के वो प्रतियोगी, जिन्होंने 'टिकट टू फिनाले' जीतकर उठाई थी विजेता की ट्रॉफी
क्या है खबर?
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को दर्शकाें की खूब वाहवाही मिल रही है। शो अपने फिनाले के बेहद करीब पहुंच चुका है और कुछ ही दिनों में विजेता का नाम घोषित हो जाएगा। ताजा एपिसोड में गौरव खन्ना ने 'टिकट टू फिनाले' जीतकर सीधे फिनाले में अपनी जगह पक्की कर ली है। 'बिग बॉस' के इतिहास में कई ऐसे प्रतियोगी रहे हैं, जिन्होंने 'टिकट टू फिनाले' जीतने के बाद विजेता की ट्रॉफी भी अपने नाम की है।
#1 & #2
'प्रिंस नरूला' और 'मनवीर गुर्जर'
'बिग बॉस' सीजन 9 में प्रिंस नरूला सबसे प्रतियोगी थे जिन्होंने 'टिकट टू फिनाले' जीतकर विजेता की ट्रॉफी भी उठाई थी। शो में उनकी जर्नी काफी उतार-चढ़ाव भरी थी, लेकिन आखिर में उन्होंने जनता का सबसे ज्यादा र्प्यार हासिल किया और जीत के साथ इतिहास रच दिया था। 'बिग बॉस' सीजन 10 में मनवीर गुर्जर नजर आए थे। उन्होंने शो में आम इंसान बनकर प्रवेश किया था। इसके बाद वह 'टिकट टू फिनाले' जीतकर विजेता बने थे।
#3 & #4
'रुबीना दिलैक' और 'मुनव्वर फारूकी'
टीवी अभिनेत्री रुबीना दिलैक को 'बिग बॉस' सीजन 14 में देखा गया था। उन्होंने शो में अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ हिस्सा लिया था। आखिर में रुबीना 'टिकट टू फिनाले' जीतकर शो की विजेता बनी थीं। स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी इस सूची में शामिल हैं। 'बिग बॉस' सीजन 17 का हिस्सा रह चुके मुनव्वर ने सबसे पहले 'टिकट टू फिनाले' अपने नाम किया था। इसके बाद उन्होंने विजेता की ट्रॉफी अपने नाम की थी।
बिग बॉस 19
'बिग बॉस 19' में गौरव खन्ना पर टिकी नजरें
'बिग बॉस 19' में गौरव ने आखिरकार 'टिकट टू फिनाले' जीत लिया है। वह इस हफ्ते के नॉमिनेशन से सेफ हो गए हैं और घर के आखिरी कप्तान भी बन गए हैं। सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है कि गौरव इस सीजन के विजेता भी बन सकते हैं। वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि निर्माता गौरव के प्रति फेवरेटिज्म का गेम खेल रहे हैं।