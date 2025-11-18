रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का धमाकेदार ट्रेलर जारी, खौफनाक दृश्य और एक्शन दिल दहला देंगे
क्या है खबर?
रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फिल्म के टीजर और पोस्टर रिलीज ने पहले ही माहौल बना दिया था। यह फिल्म पाकिस्तानी आतंकवाद और सीमा पार के खुफिया अभियानों पर केंद्रित है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' स्पाई-थ्रिलर एक्शन फिल्म है, जिसमें संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन अहम किरदार में हैं।
धुरंधर
इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी धुरंधर
'धुरंधर' का ट्रेलर 4 मिनट 7 सेकंड का है, जिसकी शुरुआत अर्जुन के खौफनाक दृश्य के साथ की गई है। रणवीर का भी खतरनाक अवतार देखने को मिला है। कुल मिलाकर 'धुरंधर' का ट्रेलर देखने के बाद दिल दहलना तय है। कई दृश्य ऐसे हैं, जो रोंगटे खड़े कर देंगे। बता दें 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। रिलीज से पहले जानकारी आई है कि निर्माता 'धुरंधर 2' भी बनाएंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए ट्रेलर
𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐈𝐓 𝐈𝐒 - 𝐓𝐇𝐄 𝐄𝐗𝐂𝐄𝐏𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋. 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐈𝐅𝐘𝐈𝐍𝐆. 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐄𝐋𝐘 𝐒𝐌𝐀𝐒𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐋𝐄𝐑 𝐎𝐅 𝐃𝐇𝐔𝐑𝐀𝐍𝐃𝐇𝐀𝐑!#JioStudios & #B62Studios unveiled the trailer of #Dhurandhar Featuring Ranveer Singh, Sanjay Dutt, Akshaye Khanna,… pic.twitter.com/IwvDvOTuyh— Sumit Kadel (@SumitkadeI) November 18, 2025
ट्विटर पोस्ट
दो नए पोस्टर भी सामने आए
And here are two stunning posters of #Dhurandhar.#JioStudios | #B62Studios | #RanveerSingh | #AdityaDhar pic.twitter.com/d3QhoEXMuN— taran adarsh (@taran_adarsh) November 18, 2025