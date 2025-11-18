LOADING...
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' का धमाकेदार ट्रेलर जारी, खौफनाक दृश्य और एक्शन दिल दहला देंगे

लेखन ज्योति सिंह
Nov 18, 2025
12:41 pm
क्या है खबर?

रणवीर सिंह की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'धुरंधर' का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। फिल्म के टीजर और पोस्टर रिलीज ने पहले ही माहौल बना दिया था। यह फिल्म पाकिस्तानी आतंकवाद और सीमा पार के खुफिया अभियानों पर केंद्रित है। आदित्य धर के निर्देशन में बनी 'धुरंधर' स्पाई-थ्रिलर एक्शन फिल्म है, जिसमें संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन और सारा अर्जुन अहम किरदार में हैं।

इस दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी धुरंधर

'धुरंधर' का ट्रेलर 4 मिनट 7 सेकंड का है, जिसकी शुरुआत अर्जुन के खौफनाक दृश्य के साथ की गई है। रणवीर का भी खतरनाक अवतार देखने को मिला है। कुल मिलाकर 'धुरंधर' का ट्रेलर देखने के बाद दिल दहलना तय है। कई दृश्य ऐसे हैं, जो रोंगटे खड़े कर देंगे। बता दें 'धुरंधर' 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। रिलीज से पहले जानकारी आई है कि निर्माता 'धुरंधर 2' भी बनाएंगे।

यहां देखिए ट्रेलर

दो नए पोस्टर भी सामने आए