ईशा ने लिखा, 'मेरे चुप रहने और शांति बनाए रखने के फैसले को कभी इस रूप में नहीं समझाना चाहिए कि मैं जरूरत पड़ने पर बोल नहीं सकती।'

उन्होंने अविनाश पर निशाना साधते हुए कहा, 'जो इंसान उपदेश दे रहा था कि रिश्ते निजी होते हैं और उन्हें लोगों के मनोरंजन का जरिया नहीं बनाना चाहिए। अब क्या हुआ? जब आप खुद ही इन बातों का मजाक बना रहे हैं और लोगों के मनोरंजन के लिए उन्हें परोस रहे हैं?'