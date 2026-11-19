ब्रेकअप की खबरों से परेशान अविनाश मिश्रा ने तोड़ी चुप्पी

अविनाश मिश्रा हुए ब्रेकअप की अफवाहों से परेशान, निजी जिंदगी पर कही ये बात

लेखन अंशिका शुक्ला 05:42 pm Nov 19, 202605:42 pm

क्या है खबर?

अविनाश मिश्रा ने ईशा सिंह के साथ अपने कथित ब्रेकअप को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपनी निजी जिंदगी पर चर्चा बंद करने की अपील की। दरअसल, दोनों के अलग होने और धोखेबाजी के दावों से जुड़ी खबरें ऑनलाइन सामने आई थीं। इसके बाद अविनाश ने नोट साझा किया। हालांकि, उन्होंने न तो ब्रेकअप की पुष्टि की और न ही आरोपों पर सीधा जवाब दिया, बल्कि अपनी निजता बनाए रखने की गुजारिश की।